Пушкин и Рязанский край-1

6 июня исполняется 220 лет со дня рождения великого русского поэта. В четырёх статьях мною была сделана попытка рассмотреть тему «рязанской пушкинианы» без всякой предвзятости. Первый мой рассказ – о нынешней улице Пушкина в Рязани

За долгие годы занятий краеведением, которое стало со временем моей профессией, каких только абсурдных историй не приходилось слышать. Одна из них – это миф о пребывании в Рязани Александра Сергеевича Пушкина. Якобы, он посетил наш город, когда приезжал погостить к одному своему то ли родственнику, то ли просто хорошему знакомому, имевшему поместье в Рязанской губернии. Причем конкретных рязанских фамилий «знатоки» назвать не могут. Несмотря на это, легенды на тему «Пушкин в Рязани» продолжают множиться и обрастать новыми подробностями. И диву порой даёшься фантазиям отдельных чудаков, пытающихся украсить книгу истории Рязанщины ещё одной яркой страницей. Пусть и вымышленной.

Историкам же факты посещения Рязанщины «солнцем русской поэзии» неизвестны. А вот и родственники, и хорошие знакомые Пушкина, родившиеся на рязанской земле или когда-либо проживавшие в Рязанском крае, действительно были. О них я, возможно, когда-нибудь расскажу подробно. А нынешнее моё повествование – об истории современной улицы Пушкина в Рязани. Эта городская магистраль проходит параллельно ул. Дзержинского и упирается в парк ЦПКО.

Один из «знатоков» убеждал меня, что название улицы имени поэта имеет на то веское основание. Якобы, сам Александр Сергеевич бывал в этих местах, которыми владел в тридцатых годах позапрошлого века знатный помещик, – «то ли родственник, то ли просто хороший знакомый» Пушкина, о чём я уже успел упомянуть выше.

На это я лично могу ответить только одним словом: галиматья. Потому что в указанный исторический период на месте нынешней улицы Пушкина в Рязани никаких помещичьих усадеб не было. Там росли дикорастущие деревья, входящие в состав обширного лесного массива, который рязанцы именовали Павловской рощей. Когда-нибудь, надеюсь, я напишу об этом историческом месте. А сейчас скажу только, что одни краеведы уверены в появлении названия «Павловская» в восьмидесятых годах XVII столетия в честь митрополита Рязанского и Муромского Павла (Моравского). Который якобы первым облюбовал живописное место с чудесными полянами среди лиственных деревьев и многочисленными прудами под загородную зону отдыха. Другие исследователи Рязанского края с этим мнением не согласны. Они утверждают, что издревле роща начиналась с правого берега реки Павловки. И продолжалась примерно до нынешней улицы Гагарина в Горроще (есть в Рязани ул. Гагарина ещё и в Соколовке – Е.Д.)

Если посмотреть на общий план Рязани 1909 года, легко можно убедиться, что сам наш город со всеми улицами ограничивался Московско-Казанской железной дорогой. За ней находились лишь Скорбященское и Лазаревское кладбища, Рюминская роща, а также находящаяся на территории Павловской рощи так называемая «Новая стройка». Под последнюю тогдашние власти выделили землю, на которой начиналось уже интенсивное возведение частных жилых домов. Составленные до революции планы расширения губернского центра пригодились после гражданской войны. В результате буржуазная «Новая стройка» перевоплотилась в пролетарский Ленпосёлок. Это название привычно для коренных рязанцев. Но некоторые представители молодого поколения подсознательно связывают этот жилой район с именем некой мифической Леночки, не подозревая даже, что привычное звучание – это всего лишь сокращённый вариант правильного названия – Ленинский посёлок.

Этот жилой массив имени революционного лидера застраивался быстро. Возводились одно- и двухэтажные деревянные дома, барачный тип которых напоминал о временности происходящего. Но большинство советских людей с энтузиазмом терпели неудобства коммунальных халуп. Тогда то, по заверениям некоторых краеведов, и появилась в рязанском Ленпосёлке улица Коммунальная, переименованная в 1969 году, в честь 170-летия поэта, в улицу Пушкина.

Ответственно могу заявить, что вышеуказанные сведения не верны. А суть здравого зерна в этой информации лишь в том, что своё название улица Пушкина получила в результате переименования ул. Коммунальной. Но как мне подсказали активисты краеведческого клуба «Рязанское наследие», произошло это вовсе не в 1969 году, а несколько раньше. Подтверждает это и мой хороший знакомый Виктор Воробьёв, проживающий на улице Пушкина с 1966 года. Тогда она, по его утверждению, уже носила имя поэта. Подтверждения этого мне удалось найти также и в архиве. Но их я представлю в заключении этой статьи.

Так же в архиве мне посчастливилось обнаружить сведения, подтверждающие, что улица Пушкина до переименования её из ул. Коммунальников, носила первоначально ещё одно название – Ипподромная. Это было определено на основании Постановления президиума Рязанского городского совета от 4 октября 1939 года. Где улица значится как магистраль, входящая в состав одного из вновь выстроенных кварталов, находящихся в Ленпоселке. Своё первоначальное имя, Ипподромная, улица получила потому, что в Рязани с дореволюционных времён и вплоть до начала пятидесятых годов прошлого столетия действительно поводились конные скачки. На территории бывшего ипподрома располагаются сейчас покрытая асфальтом площадка при входе в ЦПКО со стороны улицы Пушкина, а также бассейн, стадион и лабораторный корпус Радиотехнического университета.

Ипподромную улицу переименовали в ул. Коммунальников в 1961 году. К тому времени ипподрома в городе уже не существовало. А новое название будущей улицы Пушкина, тогда ещё ул. Коммунальников, юридически закрепило решение Рязанского городского исполнительного комитета от 1 июля 1961 года.

Переименование же ул. Коммунальников в улицу Пушкина произвёл Исполком городского Совета депутатов трудящихся Рязани в своём решении №578 от 19 августа 1966 года. «Учитывая просьбы и пожелания трудящихся, коллективов, учреждений и организаций, – написано в этом документе, – переименовать … улицу Пушкина в ул. Кремлевский вал – в связи с просьбами трудящихся о присвоении существующей малоблагоустроенной улице Пушкина другого названия… Ул. Коммунальников – в ул. Пушкина, в целях сохранения названия упраздненной улицы в Советском районе и учитывая просьбы жителей ул. Коммунальников о переименовании улицы».

Более понятным образом объясню, что с 19 августа 1966 года улицей Пушкина стала ул. Коммунальников. А и поныне существующая улица Кремлевский вал носила до этой даты имя Пушкина, о чём мало кто сейчас знает. Но вот когда эта магистраль имени поэта появилась? На этот вопрос я отвечу в очередной своей статье «Пушкин и Рязанский край-2».

Евгений Данилин