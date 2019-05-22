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Общество Рязань 22 мая 2019 16:48 | Просмотров:

Прокуратура разобралась в ситуации с падение девочки из школьного автобуса




В Рыбновском районе сотрудники прокуратуры провели проверку после появления в СМИ информации о падении девочки из ехавшего школьного автобуса. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

В ходе проверки было установлено, что 9 апреля текущего года автобус вёз детей в деревню Сидоровка. При выходе из него ученица 4-го класса споткнулась и упала на асфальт, получив при падении различные ссадины. Установлено, что травмы она получила из-за собственной неосторожности, претензий к учебному заведению её законные представители не имеют.

В то же время без нарушений не обошлось. Выявлено, что должностное лицо, сопровождающее школьников в автобусе, нарушило требование законодательства по обеспечению порядка. На адрес директора школы в связи с этим направлено представление, оно находится на рассмотрении.

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