Прокуратура разобралась в ситуации с падение девочки из школьного автобуса







В Рыбновском районе сотрудники прокуратуры провели проверку после появления в СМИ информации о падении девочки из ехавшего школьного автобуса. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

В ходе проверки было установлено, что 9 апреля текущего года автобус вёз детей в деревню Сидоровка. При выходе из него ученица 4-го класса споткнулась и упала на асфальт, получив при падении различные ссадины. Установлено, что травмы она получила из-за собственной неосторожности, претензий к учебному заведению её законные представители не имеют.

В то же время без нарушений не обошлось. Выявлено, что должностное лицо, сопровождающее школьников в автобусе, нарушило требование законодательства по обеспечению порядка. На адрес директора школы в связи с этим направлено представление, оно находится на рассмотрении.