Проект «Я – родитель»: Как стать внимательными родителями и не превратиться в надзирателя для своего ребёнка

Май на исходе. У школьников уже начались летние каникулы, и появилась масса свободного времени. А это значит, что родителям приходится ещё больше внимания уделить своим детям, их режиму дня, привычкам, досугу, кругу общения. Как быть внимательным родителем, но при этом остаться другом, а не надзирателем для своего ребёнка? На этот и многие другие вопросы отвечает новый проект «Я – родитель». Организовали его ГКУ РО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», Рязанская областная библиотека им. Горького, Фонд помощи детям «ПроДетство», АНО «Центр «Ресурс» при информационной поддержке РИА «7 новостей».

Директор фонда поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» Елена Макаровская и руководитель службы кризисной помощи Рязанского областного Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Алёна Волчкова побывали в гостях у РИА «7 новостей» и рассказали о проекте.

– Расскажите, почему вы решили взяться за этот проект и уделить свои знания и умения именно теме родительства?

Елена Макаровская: Этой теме мы всегда уделяем внимание, так как сами являемся родителями. Опять же современное общество диктует нам определённые правила. Мы создаём проект, направленный на повышение родительского образования, родительских компетенций.

Проект «Я – родитель» существует в рамках большой региональной программы «Родительские университеты», которая включает в себя несколько блоков. Если говорить более узко, то проект «Я – родитель» – это цикл интерактивных встреч с родительским сообществом. К этой работе мы привлекаем экспертов Рязанской области, позже, надеюсь, к нам присоединятся и специалисты из других регионов.

Алёна Волчкова: Этот проект создан по запросу большинства людей, обращавшихся к нам за помощью. Прежде всего, это родительское сообщество и педагоги. Современные увлечения наших детей имеют свою специфику. Подростки увлекаются такими вещами, о которых родители и не знают, не могут подозревать. В силу этих обстоятельств и появился наш проект, который рассказывает родителям об интересах детей.

– Это авторский проект? Или что-то похожее есть в других регионах, других странах?

Елена Макаровская: Такие проекты существуют, наверное, везде, где есть родители. Проект «Родительские университеты» активно поддерживается министерством просвещения РФ, поэтому в каждом регионе делается что-то подобное: родительские клубы, родительские собрания, досуговые клубы, мероприятия, фестивали. Конечно, претендовать на какую-то уникальность проекта мы не будем. Это дело каждого из нас, и каждый из нас вносит частицу своего профессионального и личного опыта. Наша задача – охватить всё общество. Ведь это чрезвычайно важно – знать, что происходит с нашими детьми, как они развиваются в современных реальностях и как мы можем им помочь.

– Кто поддерживает проект «Я – родитель»? Кто вам помогает?

Елена Макаровская: Было бы несправедливо говорить, что проект принадлежит только нам. Мы инициаторы. Но огромную поддержку нам оказывает Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького, на базе которой и проходят все эти встречи, и ряд некоммерческих организаций, таких как АНО «Ресурс», АНО «ПроДетство», АНО «Навигатор будущего». И к кому бы мы ни обратились, мы у всех находим поддержку и отклик.

– Как вы выбираете темы для встреч?

Алёна Волчкова: Большинство тем приходят из вопросов родителей, с которыми они обращаются к психологу. К сожалению, родители неохотно идут к психологам, не доверяют им. А в таком формате они чувствуют себя более безопасно, могут задавать вопросы и посмотреть на свою проблему со стороны.

Елена Макаровская: Такой формат родительских собраний интересен тем, что это ещё не тренинг, но уже и не лекция. Родители здесь включаются в дискуссию, задают вопросы, делятся опытом, а эксперты помогают эту дискуссию направить в нужное русло.

– На какие темы вы уже успели поговорить?

Елена Макаровская: Первая тема была посвящена рискованному поведению, когда ребёнок увлекается опасными занятиями (руфинг, зацепинг и другие), а вторая встреча была посвящена агрессии подростков.

Далее планируем обсудить тему компьютеризации и цифровизации. Как помочь ребёнку быть в полезном контакте с гаджетами.

Алёна Волчкова: Будем говорить и об активном досуге. Очень важно помочь своему ребёнку сделать выбор. Делать это нужно ненавязчиво, чтобы кружки и секции не стали наказанием для ребёнка. И этот родительский навык тоже очень важен.

Ещё одной темой будет мотивация – как помочь ребёнку не утратить интерес к учёбе.

Елена Макаровская: Поговорим и о такой важной теме, как выгорание – профессиональное и эмоциональное, у детей и у родителей. Родитель – тоже человек, он находится в постоянном стрессе. И если мы говорим о детской агрессии, то и о взрослой не можем умолчать. Мы расскажем о том, где искать ресурсы, чтобы заботиться о своём ребёнке. Ведь чтобы вырастить счастливых детей, нужно быть счастливыми взрослыми.

– Кого вы приглашаете в качестве экспертов?

Елена Макаровская: В качестве экспертов выступают специалисты центра «Семья», психологи Академии ФСИН, представители оздоровительных, спортивных центров.

– Как вы приглашаете родителей на такие встречи?

Елена Макаровская: Мы работаем с образовательными учреждениями Рязани и области. Распространяем информацию через соцсети – в группах Центра психолого-педагогической социальной медицинской помощи, группы наших партнёров – автономных некоммерческих организаций и сайт РИА «7 новостей».

– Какие выводы вы сделали по итогам двух первых встреч? Что оправдало ваши ожидания. А что не сложилось?

Елена Макаровская: Мы приглашаем родителей в выходной день, в субботу. И мы благодарны всем, кто нашёл время и присоединился к нам. Особенно ценно было, когда люди пришли в жаркий майский выходной. Но, конечно, хотелось бы, чтобы нас было больше. Чем ценны эти встречи? У каждого из нас свой опыт, все мы субъективны в своей позиции, если мы не специалисты. И в процессе обмена опытом мы видим, что мы не одни.

Алёна Волчкова: Мы обрабатываем листы обратной связи. И уже можно сказать, что мы получили горячий отклик от участников первых двух встреч. Есть пожелания продолжать такие встречи, есть просьбы повторить первую встречу для тех, кто о ней не знал. Отклики мы получили хорошие, и это очень радует.

– Есть ли у проекта какие-то временные рамки? У вас запланировано 10 встреч, 20? Или проект бесконечен и безграничен, как сама тема родительства?

Елена Макаровская: Возможно, мы будем подводить какие-то промежуточные итоги. Но в целом тема, действительно, бесконечна.

В сентябре мы планируем большое мероприятие – ставший уже традиционным фестиваль семейного воспитания «День аиста». Обычно мы работали со специалистами, проводили семинары, просветительские встречи, конференции для педагогов и психологов. А в этом году планируем сделать родительскую конференцию, главная цель которой – познакомить родителей с психолого-педагогическими службами нашего региона. И в этот раз мы пригласим представителей всех 29 муниципальных образований региона. Нам важно, чтобы каждый родитель получил поддержку специалистов. Наши организации всегда готовы оказать поддержку, но родители не всегда знают, куда обращаться в тех или иных ситуациях.

– Когда будет проходить фестиваль «День аиста»?

Елена Макаровская: Это будет последняя неделя сентября – с23 по 29 сентября. Обо всех новостях фестиваля можно будет узнать на РИА «7 новостей».

– А дата и тема следующего собрания уже определены?

Елена Макаровская: Следующее собрание мы планируем провести в конце августа–начале сентября. И посвятим мы его мотивации.

Алёна Волчкова: Начнётся новый учебный год, и нужно будет активизировать детей к учёбе после отдыха.

Елена Макаровская: Уважаемые друзья, родители и те, кто только планирует ими стать, обратите внимание на наш проект и приходите обсуждать самые актуальные вопросы родительства и детства!