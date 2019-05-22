Про рязанскую «площадку-призрак» спели «Мурзилки»

О детской площадке в Лесопарке узнали далеко за пределами Рязани после того, как с этим вопросом журналистка обратились к президенту Владимиру Путину. Глава государства поручил разобраться в ситуации, после чего в Лесопарк выезжали представители следственного комитета, прокуратуры, администрации города, а также депутаты городской думы. Все желающие смогли убедиться, что часть закупленного оборудования установлена в Лесопарке, часть – в сквере у Кремля, ещё часть появится на пляже в Солотче.

В эфире «Авторадио» ведущие шоу «Мурзилки Live» ещё раз вспомнили про детскую площадку, которую теперь долго будут называть «фантомом» и «призраком». «Мурзилки» спели про рязанские проблемы на мотив песни «Медведица» группы «Мумий Тролль»: «Мерещатся качели, карусели, кольца, горка, лестница».