Приокское управление Ростехнадзора провело в Рязани публичное обсуждение

В четверг, 27 февраля, в Рязани Приокское управление Ростехнадзора провело публичное обсуждение результатов правоприменительной практики при предоставлении государственных услуг и разрешительной деятельности в 2019 году. Участниками мероприятия стали представители власти и общественности, специалисты надзорных и правоохранительных органов, руководители предприятий Рязани, Липецка, Тулы, Орла, Брянска и Калуги.

Перед гостями выступил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

– Ростехнадзор оказывает широких перечень государственных услуг. Одна из главных задач – создать условия для того, чтобы они оказывались качественно и своевременно. Приокское Управление Ростехнадзора использует новый формат контроля, согласно которому работает и наше региональное ведомство. Контрольные мероприятия становятся более эффективными и системными. Вопросы нашей совместной деятельности касаются повышения качества жизни человека. Наша общая задача – неуклонно добиваться этого, – сказал глава региона.

С отчётным докладом перед присутствующими выступил руководитель Приокского управления Ростехнадзора Василий Челенко. Он отметил, что главным приоритетом Ростехнадзора были и остаются безопасность, качество, доступность и прозрачность оказываемых услуг.

– В 2019 году наше Управление провело 13 360 проверок. Выявлено и предписано к устранению 93 877 нарушений. При этом мы всегда отмечали, что эти нарушения связаны с предотвращением аварийных ситуаций. эти цифры помогают нам понять, сколько удалось сохранить человеческих жизней, – отметил Челенко.

На публичном обсуждении прозвучали доклады представителей крупных предприятий. Все желающие смогли задать экспертам вопросы и обменяться положительным опытом в сфере получения государственных услуг при осуществлении деятельности.