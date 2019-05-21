«Принципы больших продаж в соцсетях в 2019 году. Как эффективно продвигаться с учетом изменившихся алгоритмов и трендов»

С таким докладом выступит предприниматель Михаил Христосенко на конференции «Social Media Fest-2019», которая пройдет в Москве 20-21 июня.

В докладе:

— Новые алгоритмы работы и тренды социальных сетей 2019 (эксклюзивно)

— Как стабильно привлекать клиентов из соцсетей в изменившихся условиях (7 принципов)

— Какие нововведения и возможности соцсетей обязательно использовать, а от каких лучше отказаться навсегда

— Как раскрутить сообщество без риска слить деньги на рекламе, серых схем и без просиживания сутками за компьютером

— Как получать стабильно растущие продажи без впаривания, манипуляций и дешевых трюков

Конференция «SMMFEST-2019: PR и маркетинг в социальных сетях» будет содержать три потока докладов: «Связи с общественностью в социальных сетях», «Маркетинг в социальных сетях» и поток тематических мастер-классов. Участники смогут слушать доклады в любом потоке и переходить с потока на поток выбирая интересных спикеров.

Спикеры конференции поделятся с участниками методиками и практическими рекомендациями по важнейшим темам :

– Стратегия PR работы в социальных сетях: что скорректировать и на что обратить внимание во второй половине 2019 года.

– Как вести аккаунты компании и организации в социальных сетях и получать от этого максимальный PR-эффект,

– Где брать инфоповоды для соцстей,

– Как получать внимание широкой аудитории к новостям и инфоповодам в соцсетях,

– Как максимально эффективно работать с блогерами и авторами популярных аккаунтов, чтобы продвигать свои проекты и бренды,

– Нюансы и тонкости продвижения в Youtube,

– Как защищать репутацию и противостоять негативу в сети,

– Пять уровней вашего блога: как писать, чтобы вас не только читали, но и комментировали,

– Продажи в социальных сетях: инструменты и кейсы,

– Мессенджер-маркетинг: работа с клиентами в WhatsApp и т.д.

Темы мастер-классов:

– Социальные сети для государственных и муниципальных структур,

– Таргетированная реклама в соцсетях для В2В,

– Работа с соцсетями на рынке недвижимости и т.д.

Среди спикеров конференции такие эксперты в области PR и маркетинга как Тимур Асланов, Андрей Гавриков, Влад Титов, Майя Богданова, Елена Бурдюгова, Юлия Магась, Оксана Резник, Наталья Баршева, Елена Винокурцева, Виктор Комаров, Константин Зимен, Екатерина Макарова и другие.

Посмотреть программу и подать заявку можно на сайте https://u.to/eAhmFQ

Официальная площадка конференции – Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС (www.mirbis.ru)

Адрес института: Москва, ул. Марксистская, дом 34, корп.7 (метро «Крестьянская Застава», «Пролетарская», «Марксистская»)

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