Главная > Рязань > Общество 
Общество Рязань Фото 21 мая 2019 11:42 | Просмотров:

«Принципы больших продаж в соцсетях в 2019 году. Как эффективно продвигаться с учетом изменившихся алгоритмов и трендов»

С таким докладом выступит предприниматель Михаил Христосенко на конференции «Social Media Fest-2019», которая пройдет в Москве 20-21 июня.

В докладе:

— Новые алгоритмы работы и тренды социальных сетей 2019 (эксклюзивно) 
— Как стабильно привлекать клиентов из соцсетей в изменившихся условиях (7 принципов) 
— Какие нововведения и возможности соцсетей обязательно использовать, а от каких лучше отказаться навсегда 
— Как раскрутить сообщество без риска слить деньги на рекламе, серых схем и без просиживания сутками за компьютером
— Как получать стабильно растущие продажи без впаривания, манипуляций и дешевых трюков

Конференция «SMMFEST-2019: PR и маркетинг в социальных сетях» будет содержать три потока докладов: «Связи с общественностью в социальных сетях», «Маркетинг в социальных сетях» и поток тематических мастер-классов. Участники смогут слушать доклады в любом потоке и переходить с потока на поток выбирая интересных спикеров.

Спикеры конференции поделятся с участниками методиками и практическими рекомендациями по важнейшим темам :

– Стратегия PR работы в социальных сетях: что скорректировать и на что обратить внимание во второй половине 2019 года. 

– Как вести аккаунты компании и организации в социальных сетях и получать от этого максимальный PR-эффект,

– Где брать инфоповоды для соцстей,
– Как получать внимание широкой аудитории к новостям и инфоповодам в соцсетях,

– Как максимально эффективно работать с блогерами и авторами популярных аккаунтов, чтобы продвигать свои проекты и бренды,
– Нюансы и тонкости продвижения в Youtube,
– Как защищать репутацию и противостоять негативу в сети,
– Пять уровней вашего блога: как писать, чтобы вас не только читали, но и комментировали, 
– Продажи в социальных сетях: инструменты и кейсы,
– Мессенджер-маркетинг: работа с клиентами в WhatsApp и т.д.

Темы мастер-классов:

– Социальные сети для государственных и муниципальных структур,

– Таргетированная реклама в соцсетях для В2В,

– Работа с соцсетями на рынке недвижимости и т.д.

Среди спикеров конференции такие эксперты в области PR и маркетинга как Тимур Асланов, Андрей Гавриков, Влад Титов, Майя Богданова, Елена Бурдюгова, Юлия Магась, Оксана Резник, Наталья Баршева, Елена Винокурцева, Виктор Комаров, Константин Зимен, Екатерина Макарова и другие.

Посмотреть программу и подать заявку можно на сайте https://u.to/eAhmFQ

Официальная площадка конференции – Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС (www.mirbis.ru)

Адрес института: Москва, ул. Марксистская, дом 34, корп.7 (метро «Крестьянская Застава», «Пролетарская», «Марксистская»)

®

Тэги:
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

3.9K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.5K
18 мая 19:19

Стало известно, какой будет погода в Рязанском регионе на следующей неделе
1.8K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.4K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.1K
20 мая 10:16

Неожиданные факты: учёные обнародовали список природных антидепрессантов!
1.0K
18 мая 18:13

Белорусские десантники прибыли в Рязань
937
18 мая 17:40

Лица в истории Рязанской области: русский этнограф, национальный герой Италии и герой Советского Союза
844
20 мая 10:28

На первом этапе рыбатлона в Рязани рыба клевала безостановочно!
784
18 мая 19:04

Рязанец заснял объезжавшие через Ореховое озеро пост ДПС самосвалы
779
18 мая 21:06

В Рыбновском районе прошёл праздник песни имени братьев Пироговых
Вверх