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Общество Рязань 22 мая 2019 17:02 | Просмотров:

Префектура Советского района приняла меры по удалению рекламы, расклеенной в неположенных местах

Специалистами отдела административно-технического контроля приняты меры по ликвидации информационных сообщений, размещенных на деревьях и электроопорах района. В частности, сотрудниками префектуры удалена незаконная реклама, о проведении ярмарки на улице Грибоедова. Кроме того, информация, содержащаяся в рекламе, не соответствовала действительности и вводила жителей города в заблуждение.

Префектура Советского района предупреждает, что расклейка рекламных объявлений в неположенных местах (на столбах, деревьях, заборах, в подъездах и т. д.) влечет административную ответственность в виде наложения штрафа.

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