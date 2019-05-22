Префектура Советского района приняла меры по удалению рекламы, расклеенной в неположенных местах

Специалистами отдела административно-технического контроля приняты меры по ликвидации информационных сообщений, размещенных на деревьях и электроопорах района. В частности, сотрудниками префектуры удалена незаконная реклама, о проведении ярмарки на улице Грибоедова. Кроме того, информация, содержащаяся в рекламе, не соответствовала действительности и вводила жителей города в заблуждение.

Префектура Советского района предупреждает, что расклейка рекламных объявлений в неположенных местах (на столбах, деревьях, заборах, в подъездах и т. д.) влечет административную ответственность в виде наложения штрафа.