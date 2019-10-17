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Представители районных администраций изучили новую систему обращения с отходами

Цикл встреч Рязанского регионального «мусорного» оператора с представителями администраций Пронского, Старожиловского, Сапожковского, Сараевского, Кораблинского, Скопинского, Милославского районов и города Скопина состоялся 17 октября. 

Участники обсудили, как новая модель работы с отходами будет действовать в каждом районе. Все встречи прошли в виде командного тренинга. Такой метод обучения, как отмечается в пресс-релизе, в дальнейшем сделает взаимодействие всех структур более эффективным.

Напомним, что с 1 ноября Рязанский региональный «мусорный» оператор должен приступить к реализации новых задач согласно президентской реформы.


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