Представители районных администраций изучили новую систему обращения с отходами

Цикл встреч Рязанского регионального «мусорного» оператора с представителями администраций Пронского, Старожиловского, Сапожковского, Сараевского, Кораблинского, Скопинского, Милославского районов и города Скопина состоялся 17 октября.

Участники обсудили, как новая модель работы с отходами будет действовать в каждом районе. Все встречи прошли в виде командного тренинга. Такой метод обучения, как отмечается в пресс-релизе, в дальнейшем сделает взаимодействие всех структур более эффективным.

Напомним, что с 1 ноября Рязанский региональный «мусорный» оператор должен приступить к реализации новых задач согласно президентской реформы.



