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Пожар на свалке в районе Химволокна потушен

В понедельник, 12 августа, в районе Химволокна в Рязани загорелся мусорный полигон. Пожар начался вечером, а к утру вторника по территории Октябрьского района распространился дым и сильный запах гари.

По поручению и.о. главы администрации города Елены Сорокиной, состоялось экстренное заседание городской КЧС. В настоящее время на объекте активного горения нет, работают 2 пожарных расчета, сообщает сайт администрации города. Организован бесперебойный подвоз воды, а также засыпка грунтом кромки очага возгорания.

Территория, на которой расположен полигон, находится в собственности ООО «Экоресурс», Арендует её ООО «Экошлак». Здесь и ранее были зафиксированы нарушения требований противопожарной безопасности. Юридическое лицо оштрафовано на 75 тыс. рублей.

И.о. заместителя главы администрации Владимир Бурмистров отметил, что эта проблема требует четкого подхода и принятия быстрых решений. Комиссии в кратчайшие сроки должна быть предоставлена информация о том, как были выделены земельные участки, совпадают ли они с документацией, представленной арендатором, – подчеркнул Владимир Бурмистров.

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