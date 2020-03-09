Цветы, любовь и хорошие новости. Чем делились рязанцы в Instagram на прошлой неделе?

Чем рязанцы делились в Instagram на прошедшей неделе? РИА «7 новостей» предлагает своим читателям познакомиться с самыми яркими и интересными постами.

Большое количество публикаций было посвящено Международному женскому дню. 8 марта добрым и позитивным видео поделился губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Сегодня ответственный день у всех мужчин. Проснулся пораньше, чтобы поздравить своих любимых девочек, — отметил глава региона.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин рассказал в своём Instagram о визите к супругам Матюховым из села Терехово Шиловского района.

Анатолий Петрович и Валентина Ивановна вместе более 57 лет. Родились и выросли в Терехове, всю жизнь в труде. Оба из многодетных семей, родители геройски воевали на фронтах Великой Отечественной войны, — написал Фомин.

Хорошей новостью в своём аккаунте поделился министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

Минкультуры России поддержало заявки Рязанской области на капитальный ремонт в 2020 году семи детских школ искусств области. Из федерального бюджета региону будет выделено 94,6 миллионов рублей, из областного – 16,7 миллионов.

Показал отличный пример! Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий посетил Центр по борьбе со СПИД и сдал кровь на ВИЧ.