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Общество Рязань 4 июня 2019 12:29 | Просмотров:

После вмешательства следователей рязанские предприниматели выплатили зарплату сотрудникам



Кораблинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершены расследованием два уголовных дела, возбужденных по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) в отношении индивидуального предпринимателя и директора сельхозпредприятия. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

Следствием установлено, что индивидуальный предприниматель, осуществляющий в Ухоловском районе деятельность в сфере продажи мебели, в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года не выплачивал трем продавцам своего магазина заработную плату в полном размере. В результате образовалась общая задолженность на сумму около 100 тысяч рублей.

В рамках расследования другого уголовного дела было установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего в Кораблинском районе деятельность в сфере выращивания и реализации овощей, не выплатил уволившейся работнице заработную плату за период с июля по сентябрь 2018 года. В результате образовалась общая задолженность на сумму 36 тысяч рублей.

В результате принятых следователями мер оба подозреваемых выплатили задолженность по заработной плате в полном объеме, признали свою вину и активно способствовали расследованию преступлений. В настоящее время уголовные дела направлены в суд для применения меры уголовно-правового воздействия в виде судебного штрафа.

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