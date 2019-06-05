После обращения активистов ОНФ в Михайловском районе убрали свалку возле дороги

Рязанские активисты Общероссийского народного фронта добились ликвидации стихийной мусорной свалки в Михайловском районе Рязанской области.

5 мая 2019 года этот участок был отмечен на интерактивной карте свалок. Существует же эта проблема уже много лет. Жители деревни Горностаевские Выселки говорят, что мусор сюда выбрасывают преимущественно из проезжающих мимо автомобилей.

Активисты обратились к местным чиновникам с просьбой решить данную проблему.

– Иногда свалку поджигают, и она горит целый день. А рядом находятся сельхозполя, которые тоже могут загореться. Это опасно, – рассказал рязанским активистам ОНФ местный житель Илья Николаев.

2 июня свалка была ликвидирована. Об этом отчиталась администрация Михайловского района. В данный момент территория очищена от мусора и приведена в нормативное состояние, сообщает ОНФ.