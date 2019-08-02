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«Подбелка 2019» собрала более 60 музыкальных коллективов

Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка 2019» собрал более 60 коллективов. Живой музыкой рязанцы наслаждались в пятницу, 2 августа.

Музыка не умолкала сразу на нескольких площадках. На сцене у памятника Ленину выступили Hot Stuff, Broadway, Парнас, Chuda, ВИА, John Lemon и другие. Возле монумента Евпатию Коловрату играли Вчерашний День, Анастасия Меньшова, Спутник, Умка и многие другие исполнители.

Также на празднике музыки работали акустическая, альтернативную, молодёжная и «олдскульная» сцены, действовал «свободный микрофон».

На главной прогулочной улице также расположилась ярмарка хендмейд и спонсорские интерактивные площадки.

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