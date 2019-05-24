Подарок из Зурбагана

При подготовке опубликованной недавно на сайте РИА “7 новостей” статьи о Герое Советского Союза, капитане госбезопасности Владимире Александровиче Молодцове, выяснилось, что установка в Рязани памятника этому выдающемуся человеку имеет свою уникальную историю, которая привела к исследованию темы легендарного Зурбагана. Этот город, названный так Александром Грином, фигурирует во многих рассказах и нескольких романах этого знаменитого писателя.

Детище скульптора и архитектора

Памятник Герою Советского Союза, капитану госбезопасности Владимиру Александровичу Молодцову, установлен в Рязани в 1985 году. Расположен он на примыкающей к улице Октябрьской небольшой площади Молодцова в Приокском посёлке. Бронзовый бюст герою установлен на высоком гранитном постаменте. Авторы памятника – Заслуженный художник РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола, скульптор Антонина Усаченко и архитектор Николай Истомин.

Усаченко создала отлитое в бронзе скульптурное изображение героя. Родившаяся в Винницкой области, с 1968 года Антонина Петровна связала как личную свою, так и творческую жизнь с Рязанью. Некоторые её произведения находятся в Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П Пожалостина, музее истории молодёжного движения, Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина (с. Константиново), Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. Кроме бюста В.А. Молодцову Усаченко создала также скульптурные изображения Константина Циолковского, Анатолия Мерзлова и Сергея Есенина.

Но памятник В.А. Молодцову – это не только бронзовый бюст. В положительном восприятии этого произведения искусства многое зависит и от грамотно выбранного места расположения, от размеров и формы гранитного постамента, а также сочетаемости памятника с окружающими атрибутами архитектуры. Талантливая реализация всех этих параметров – заслуга бывшего главного архитектора г. Рязани Николая Николаевича Истомина.

– Он возглавлял по достоинству и по заслугам всю архитектурную жизнь города, – сказал когда-то об этом человеке один из руководящих работников института «Рязаньгражданпроект», – и как главный архитектор, и как просто высокого уровня профессионал, к голосу которого прислушивались не по долгу службы, а в связи с его высокими профессиональными и человеческими качествами.

Крымский мотив

Когда я ещё только готовил статью о Герое Советского Союза Владимире Александровиче Молодцове под названием «Высшая степень мужества», произошло знаменательное лично для меня событие.

– А ты знаешь, – спросила меня добрая знакомая, обладающая незаурядной эрудицией, – что гранитный постамент памятника Молодцову – это подарок из Зурбагана?

— Если это такая шутка, — ответил я, — то до меня она не дошла: какая связь между постаментом памятника герою и названием вымышленного города, совершенно не понимаю.

Но эрудитка даже и не думала шутить.

— Многие литературоведы считают, – парировала она мой скепсис, – что Зурбаган – это реально существующий населённый пункт, прототип которого не Севастополь, как раньше считалось, а посёлок Орджоникидзе Украинской ССР. Или просто Орджо, как любовно называют этот населённый пункт местные жители и те, кто побывал в этом чудесном месте. В 2007 году тамошние власти на полном серьёзе делали попытку переименовать его в Зурбаган. А что касается постамента памятника Молодцову, то он был привезён как раз из посёлка Орджоникидзе Украинской ССР.

Сразу же припомнились любимые мною в юношеские годы произведения Александра Грина. Его литературная феерия «Алые паруса» с Ассолью и Греем. Романы «Золотая цепь», «Бегущая по волнам», «Дорога никуда». Рассказы «Зурбаганский стрелок», «Капитан Дюк» и «Корабли в Лиссе». И по ассоциации зазвучал голос Преснякова-младшего из песни вышедшего в 1986 году фильма «Выше радуги»: «Засыпает синий Зурбаган, а за горизонтом ураган… Грянет ливень резкий и косой, и продрогнет юная Ассоль». Повеяло романтикой. И крымский мотив, неожиданно проявившийся в теме о памятнике герою, в значительной степени разнообразил направления предполагаемых поисков исторической истины.

Сведения краеведа

Заинтригованный, я позвонил активисту краеведческого клуба «Рязанское наследие», старожилу поселка Приокский и одному из лучших знатоков этого места Алексею Антипову. С просьбой рассказать всё, что он знает об истории установки в Рязани памятника В.А. Молодцову.

Алексей Григорьевич поведал, что до 1985 года, когда появился памятник герою, на нынешней площади Молодцова находился фонтан. По углам его обрамляли скульптуры четырёх женщин, держащих большие чаши, как символы изобилия. Это была одна из копий скульптурных ансамблей московской ВДНХ, только в миниатюре. А названная в честь героя улица в 1985 году не была устроена заново, как мне приходилось слышать от некоторых краеведов. И читать в статьях на эту тему. После установки памятника были переименованы бывшие 1-й и 2-й Стадионные переулки (располагались параллельно друг другу по краям парка). Они то и вошли в состав поныне существующей улицы Молодцова.

Сам памятник был установлен по инициативе администрации Станкозавода. Но вот откуда был привезён гранитный постамент, Алексей Григорьевич не знал. Поэтому затевать с ним разговор о Зурбагане не было никакого смысла.

Конец сказки

Ореол романтики, овеявший меня в процессе работы над этой статьёй в конце концов рассеялся. Сказка закончилась. Потому что выяснилось, что в действительности гранитный постамент для памятника Молодцову был привезен не из Крыма. Дело в том, что в Украинской ССР находились два посёлка Орджоникидзе. Один – в Крыму, а второй – в Днепропетровской области. Так вот постамент для памятника герою-рязанцу был привезён как раз из второго Орджоникидзе, в шестнадцати километрах от которого до сих пор находится действующий Токовский гранитный карьер.

Мне удалось побеседовать с Владимиром Александровичем Майоровым, – водителем тогдашней автобазы №5 г. Рязани, который постамент для памятника герою доставлял в наш город. Для меня лично показалось глубоко символичным то, что имена и отчества, а также первые буквы имени, отчества и фамилии героя СССР и рязанского водителя полностью совпадают.

– В посёлок Орджоникидзе, что в Днепропетровской области Украины, – рассказал Владимир, – вёз я на своём МАЗе станок, выпущенный нашим Станкозаводом, а обратно – гранитный постамент для памятника Молодцову.

– Это как, спросил я , – по бартеру, что ли?

Но доставивший постамент памятника Молодцову водитель подобных административно-финансовых подробностей не знал. Впрочем, это и не важно. Ведь что такое бартер, как не взаимообразные подарки?

Владимир Александрович поведал также, что кроме самого постамента в кузове его длинномера по пути от Орджоникидзе в Рязань лежало ещё шестнадцать гранитных плит для обустройства памятника. Общий вес груза – двадцать тонн. Но перевозка прошла не совсем гладко. Потому что по дороге на родину вышел из строя колен вал его машины. Прислали тягач, и до Рязани МАЗ Володи Майорова с ценным грузом в кузове тащился уже на жёсткой сцепке.

Несмотря на то, что в данном случае сказка закончилась тем, что проза жизни оказалась сильнее романтических грёз, лично для меня открылась ещё одна грань истории посёлка Приокский. И когда теперь я проезжаю мимо памятника Молодцову в Рязани, непременно вспоминаю героев Александра Грина. А самого меня начинает тянуть в Орджо. То есть в Зурбаган. В идентичности этих населённых пунктов лично я теперь нисколько не сомневаюсь.

Автор Евгений Данилин

Фото Евгения Данилина

Фото фонтана с сайта pastvu.com