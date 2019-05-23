Почта России расширяет географию сервиса электронных заказных писем

Почта России масштабирует услугу по доставке юридически значимой корреспонденции от органов государственной власти. Увеличилось количество регионов, жители которых смогут получать постановления о нарушениях ПДД в электронном виде и оплачивать штрафы «в один клик». Также расширился перечень организаций, направляющих гражданам уведомления в электронном виде.

На сегодняшний день с помощью сервиса можно получить постановления о нарушениях в области дорожного движения в Москве, Московской, Белгородской, Ростовской, Рязанской, Оренбургской, Ярославской областях, в Красноярском крае и в Республике Бурятия; постановления о возбуждении исполнительного производства в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской и Сахалинской областях, в Республике Карелия и в Чувашской Республике.

Также в электронном виде приходят судебные повестки мировых судей города Москвы и постановления от Центрального МУГАДН об административных правонарушениях по государственной системе «Платон» по всей территории России, постановления административных комиссий г. Казани, от Департамента городского имущества Москвы и информация от различных коммерческих структур. Подключение новых отправителей продолжается, и география сервиса будет расширяться.

«Масштабирование услуги электронных заказных писем – это еще один шаг к цифровой трансформации традиционных почтовых услуг, что является одним из приоритетов компании. Пилотный проект показал востребованность сервиса, и количество регионов, охваченных цифровой услугой, будет расти, – отмечает заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон. – Электронная корреспонденция практически мгновенно поступает в личный кабинет адресата на сайте Почты России. Пользователи могут настроить оповещения по e-mail и СМС о получении новых писем, а также оплатить штрафы и взыскания с помощью банковской карты непосредственно из электронного письма».

Получать заказные письма в электронном виде безопасно – они отправляются и пересылаются по защищенным каналам передачи данных в соответствии с требованием Федерального закона «О персональных данных». Почта России несет ответственность за конфиденциальность переписки согласно статье 63 о тайне связи Федерального закона 126-ФЗ.

При входе в свой личный кабинет на сайте zakaznoe.pochta.ru или через портал государственных услуг РФ, электронные письма переходят в статус полученные, что приравнивается к получению письма в почтовом отделении под роспись.

«Новый сервис Почты России позволяет грузоперевозчикам получать постановления об административных правонарушениях от Центрального МУГАДН Ространснадзора в электронном виде, не дожидаясь печатных экземпляров, – сообщил генеральный директор компании-оператора государственной системы «Платон» Антон Замков. – Благодаря сервису владельцы грузовых автомобилей могут своевременно оплачивать штрафы с 50% скидкой и реализовывать право на обжалование вынесенных постановлений, а также хранить копии заказных писем. Это существенно экономит время и обеспечивает удобство пользователей».

В 2018 году с использованием сервиса доставлено свыше 50 млн почтовых отправлений. В 2019 году Почта России планирует довести это количество до 75 млн единиц.

Замена бумажных писем на электронные позволит ускорить время обслуживания в почтовых отделениях. В свою очередь, государственные органы могут снизить затраты на распечатку и конвертование бумажных писем.

«Сегодня современный ритм жизни граждан динамично растет, именно поэтому важно успевать адаптировать услуги в электронную форму, – отмечает пресс-секретарь Центра безопасности дорожного движения Московской области Ирина Махнева. – Почему сервис очень удобен для автолюбителей? В первую очередь, данная услуга экономит время – всю актуальную информацию гражданин может оперативно получить с мобильного устройства в режиме online. Во-вторых, возможность оплачивать штрафы «в один клик» своевременно и со скидкой. И наконец, переход от бумажной формы уведомления в электронную существенно экономит бюджет, выделенный на улучшения качества дорог».

Подключение к сервису абсолютно бесплатно и не является обязательным – граждане вправе выбирать, каким способом получать адресованные им документы. Если же адресат не имеет возможности получать письма в электронном виде, такие письма в установленном законодательством порядке распечатываются и доставляются обычным способом. Таким образом, Почта России гарантирует доставку писем, направленных с использованием сервиса, любым адресатам.

Напомним, что электронная почтовая система была разработана в 2014 году. На протяжении года сервис функционировал в тестовом режиме – за этот период была проработана нормативная база, необходимая для его внедрения. В 2015 году была запущена услуга по доставке электронных юридически значимых писем в Московской области.

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.