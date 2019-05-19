Пешеходная экскурсия откроет турсезон в Рязани

Пешеходная экскурсия под названием «Рязань событийная» откроет туристический сезон в нашем городе. Информация о событии была размещена на портале «Туризм и отдых в Рязанской области».

Известно, что мероприятие начнется 24 мая, в 15:00. Спустя час после начала акции на улице Почтовой будет открыт штаб Форума древних городов. По словам организаторов, для гостей мероприятия будут доступны представления и программы, а также мастер-классы и различные сувениры. После 17-ти часов рязанцам начнут рассказывать о грядущих ярких мероприятиях. В число освещаемых событий войдут фестиваль «Золотая ладья», историко-патриотический праздник «Старая Рязань», гастрономический фестиваль «Малина», фестиваль гончаров, II Международный форум древних городов

Также стало известно, что в последний день мая 2019 года будет проходить презентация активного отдыха в Рязанском регионе, 7 июня районные туринформцентры покажут и опишут интересные маршруты нашей области, а окончание акции пройдет 14 июня, когда будет организована презентация летних программ рязанских музейных комплексов.

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