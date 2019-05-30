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Общество Рязань 30 мая 2019 11:34 | Просмотров:

Первый этап экспедиции рязанца Атласова успешно завершён

Рязанский путешественник Виктор Иванович Атласов совершает автономную экспедицию по реке Лене. Как сообщает Рязанский музей путешественников, в субботу экспедиций чуть не пришлось прервать из-за непогоды. На Лене разыгрался шторм, к тому же по реке до сих пор идут льды. Но уже в воскресенье ветер стих, и путешественник без особых затруднений дошёл до города Олекминска, завершив первый этап экспедиции.

По пути Атласов общается с местными рыбаками и охотниками, которые на своих моторках подходят к лодке Атласова.

– Все они относятся ко мне и моим экспедиционным планам очень хорошо, помогают, чем могут. Вообще, на Лене живёт очень приветливый, доброжелательный народ! – утверждает путешественник.

В настоящее время Виктор Иванович на теплоходе добирается по Лене из Олекминска до Якутска. Рейс не нарушает условия экспедиции – дело в том, что ранее этот маршрут Атласов уже преодолевал, полностью соблюдая все принципы автономного режима. Из Якутска путешественник на своей лодке продолжит спуск по Лене с целью дойти до Моря Лаптевых (Северный Ледовитый океан).

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