Рязанское озеро Дикая утка получило природозащитный статус. Федеральное агентство водных ресурсов внесло озеро в государственный водный реестр, сообщили ТАСС в Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуре. Теперь озеро официально признано водоёмом, принадлежащим к бассейнам притоков Оки до впадения в реку Мокшу.

Собственнику земельного участка, на котором находится водоём, суд запретил засыпать его и свозить на близлежащую территорию мусор.

По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ, председателя совета региональной общественной организации «Экологический рязанский альянс» Евгения Рыбакова, на этом месте всегда было пойменное озеро. Участок отнесен к сельскохозяйственной земле с видом использования «рекреация и пойма».

– Федеральный закон о «зелёном щите» запрещает на таких территориях размещение отходов только 1–3 классов опасности. Отходы 4–5 классов опасности пока не запрещены, чем и воспользовался собственник, засыпавший строительным мусором озеро, – сообщил Рыбаков.

По его словам, озеро начали засыпать отходами уже после отнесения этой территории к «зелёному щиту». При этом орнитологи там установили обитание несколько видов краснокнижных птиц. Собственник же воспользовался тем, что озеро, как и многие другие, не было внесено в реестр водных объектов. Поэтому возник спор, можно ли его считать природным объектом.