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Общество Рязань 18 мая 2019 11:10 | Просмотров:

Отреставрированное здание рязанского водочного завода и забег невест. Видеообзор событий недели

14 мая в Рязани произошло столкновение двух легковых автомобилей. ДТП случилось на пересечении Московского шоссе и улицы Западной. Информация и опубликованный видеоролик появился в социальных сетях.

14 мая в Рязани состоялся мини-забег невест. Девушки в белых платьях с восторженными возгласами пробежали стометровку.

В четверг, 16 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил обновлённый памятник архитектуры XIX века – «Здание водочного завода». Работы по реставрации и внутренней отделке, которые велись с 2016 года, завершены. Объект в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию.

Рязанские депутаты после скандала посетили детскую площадку в рязанском Лесопарке. Соответствующее решение было принято на комитете по ЖКХ в пятницу, 17 мая. Директор Лесопарка Виталий Исаев провёл экскурсию по территории зелёной зоны для депутатов и журналистов и объяснил сложившуюся ситуацию вместе с представителями администрации.

Рязанские и новгородские полицейские вместе с сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность группы мошенников, которые подозреваются в полумиллиардной афере.

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