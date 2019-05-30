От златника к копейке. 155 финансовых историй

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвященный 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. Одна из них будет связана с рязанской землей и заканчиваться небольшим тестом. Если вы правильно ответите на 10 вопросов, сможете стать участникам специальной экскурсии в Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО. А среди тех, кто даст больше всего правильных ответов, кроме знаний, получат специальные сувениры. На этой неделе узнаем чуть больше о происхождении монет.

История 14. От златника к копейке

Восточные славяне сначала познакомились с иноземными монетами. А при Владимире Великом на Руси появились собственные монеты. Одни чеканили из золота и называли златник, другие, серебряные, получили наименование серебряников. На аверсе был изображен князь Киевский, а на реверсе – княжеский герб. Что интересно, в большинстве европейских стран в это время чеканили копии римских монет.

Но затем начался период раздробленности, развалилась и единая денежная система. Централизованная чеканка прекратилась. При платежах использовали известные многим гривны – брусочки из серебра. Десятая часть гривны – рубль. Рубль, поделенный пополам, – две полтины, а четвертая часть – четвертак. Возродил монету на Руси лишь Дмитрий Донской во второй половине XIV века. Но раздробленность продолжалась: многие удельные княжества вслед за Московским начали выпускать свои деньги. Соответственно, денежные знаки могли существенно отличаться друг от друга по весу и содержанию. Это мешало развитию финансовой системы, зато способствовало росту фальшивомонетничества: серебряные деньги просто обрезали по краям, получая металл и обесценивая монету.

20 марта 1535 года началась первая централизованная денежная реформа на Руси. Во-первых, были введены весовые нормы. Во-вторых, унифицированы обозначения в виде изображений и надписей. Это облегчало использование новых монет и их защиту от порчи. Впервые в это время в обиход вошло слово «копейка». На такой монете был изображён всадник с копьём. В результате реформы была создана единая система денежного обращения Руси, а также была установлена государственная монополия на выпуск монеты.