О самом главном. Обзор новостей от 7info

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Екатерина Приведенцева
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В Рязанской области разработали механизмы поощрения врачей

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Президент России Владимир Путин сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса будет продлён до 30 апреля.

В Рязанской области начала работать единая технологическая платформа для получения пропусков для предприятий и организаций.

В период режима повышенной готовности рязанские школьники переходят на дистанционное обучение. Модель реализации образовательных программ выбрана в каждом конкретном учреждении. 

В Рязани возобновляется дезинфекция улиц для снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции. Дороги, тротуары, места общего пользования, а также детские и спортивные площадки обработают специальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором.

С 4 апреля в Рязани и области приостанавливается работа детских садов. 

В Рязанской области волонтёры с 17 марта обеспечиваются транспортом. 

В России утверждён список системообразующих предприятий и организаций.

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