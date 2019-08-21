Новомичуринск получил статус моногорода

Город Новомичуринск Рязанской области получил статус моногорода. Соответствующее распоряжение правительства РФ подписано 8 августа 2019 года.

В рамках проведения дней Рязанской области в Совете Федерации в июне 2019 года Губернатор Николай Любимов представил сенаторам перспективы развития Рязанского региона и акцентировал их внимание на ряде значимых для региона вопросов, решение которых требует федеральной помощи. В их числе оказание содействия во включении г. Новомичуринска в перечень моногородов.

– Положительный опыт ТОСЭР мы собираемся тиражировать. В своё время для Новомичуринска градообразующей стала Рязанская ГРЭС. Территория обладает хорошими условиями для развития: есть промышленно-производственная площадка, транспортные магистрали, свободные мощности для технологического присоединения новых энергоемких предприятий, – сказал Николай Любимов. – Мы просили оказать содействие во включении этой территории в перечень моногородов, что позволит задействовать федеральные механизмы поддержки. И мы благодарны за поддержку Правительству России, Совету Федерации РФ.

Статус моногорода будет способствовать комплексному развитию Новомичуринска, поможет получить поддержку из НО «Фонд развития моногородов» на финансирование инвестиционных проектов и софинансирование расходов в целях строительства объектов инфраструктуры и диверсификации экономики, а также даст возможность претендовать на создание ТОСЭР.