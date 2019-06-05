Новая поликлиника Рязанского областного кардиодиспансера приняла почти две тысячи пациентов за месяц

Новая поликлиника Рязанского областного кардиодиспансера, открытая в мае 2029 года, приняла почти две тысячи пациентов. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

В штате поликлиники, кроме кардиологов, – невролог, эндокринолог, пульмонолог, офтальмолог. Люди получают комплексную помощь сразу по нескольким профилям. За счёт средств областного бюджета приобретено современное диагностическое оборудование, в том числе появилась станция суточного мониторирования ЭКГ, аппаратура для УЗИ сердца, есть возможность для компьютерной томографии.

Поликлиника, рассчитанная на 120 посещений в день, работает в две смены с 8.00 до 20.00. Направление на консультацию можно получить у лечащего врача.