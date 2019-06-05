Главная > Рязань > Общество 
Общество Рязань 5 июня 2019 12:51 | Просмотров:

Новая поликлиника Рязанского областного кардиодиспансера приняла почти две тысячи пациентов за месяц

Новая поликлиника Рязанского областного кардиодиспансера, открытая в мае 2029 года, приняла почти две тысячи пациентов. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

В штате поликлиники, кроме кардиологов,  – невролог, эндокринолог, пульмонолог, офтальмолог. Люди получают комплексную помощь сразу по нескольким профилям.  За счёт средств областного бюджета приобретено современное диагностическое оборудование, в том числе появилась станция суточного мониторирования ЭКГ, аппаратура для УЗИ сердца, есть возможность для компьютерной томографии.

Поликлиника, рассчитанная на 120 посещений в день,  работает в две смены с 8.00 до 20.00. Направление на консультацию можно получить у лечащего врача.

Тэги:, ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.7K
4 июня 10:24

Может ли работодатель оштрафовать работника?
3.7K
3 июня 13:06

Что делать, если на телефон поступают звонки от различных рекламодателей?
3.3K
3 июня 15:22

Остановку на площади Ленина перенесут из-за празднования Дня России
3.3K
5 июня 08:49

Рязанцам предлагают придумать название для нового спорткомплекса
2.0K
3 июня 10:31

В Рязани состоится главное мероприятие про продажи и маркетинг
1.3K
3 июня 14:01

С 1 января 2020 года вводится обязательная маркировка всех лекарств, выпускаемых на территории России 
1.2K
4 июня 08:32

В Рязани перестала ходить одна из маршруток
1.1K
3 июня 23:44

В Рязани прошёл первый театральный чемпионат по мини-футболу
907
2 июня 18:39

В Михайловском районе прошел фестиваль «Весело да громко казаки поют»
838
3 июня 12:05

Рязанские взрывотехники обезвредили снаряд времён гражданской войны
Вверх