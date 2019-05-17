Noize MC в Рязани. Instagram-обзор

В четверг, 16 мая, в Рязани выступила группа Noize MC. Перед началом концерта на площади у Deep Club собралась огромная очередь, выступление задержали на 2 часа. Но даже это не помешало рязанцам насладиться выступлением группы. Своими впечатлениями рязанцы поделилась в Instagram-аккаунтах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Solonnikova 🍭 (@anna_solonnikova) 17 Май 2019 в 1:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @a_r_t_e_m___k 16 Май 2019 в 2:04 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Ванина (@lubavnn) 17 Май 2019 в 12:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🤟 (@i.black1) 16 Май 2019 в 11:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ваагн Аванесян (@vaagnavanesyan) 17 Май 2019 в 12:04 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann (@annngerasimova) 16 Май 2019 в 10:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анжелика Дюбуа (@jeli1998) 16 Май 2019 в 8:09 PDT

Фотогрфия со страницы Ивана Алексеева ВКонтакте