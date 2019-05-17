Noize MC в Рязани. Instagram-обзор

В четверг, 16 мая, в Рязани выступила группа Noize MC. Перед началом концерта на площади у Deep Club собралась огромная очередь, выступление задержали на 2 часа. Но даже это не помешало рязанцам насладиться выступлением группы. Своими впечатлениями рязанцы поделилась в Instagram-аккаунтах.
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Фотогрфия со страницы Ивана Алексеева ВКонтакте