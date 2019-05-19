Ночь музеев в Рязани. Instagram-обзор

В субботу, 18 мая, во всем мире прошла ежегодная акция «Ночь музеев». Рязанские музеи в этот день открыли двери для жителей и гостей города. Рязанцы посетили Рязанский кремль, художественный музей имени Пожалостина, Музей истории молодёжного движения и другие культурные места города. Впечатлениями жители поделились в своих Instagram-аккантах.
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