Ночь музеев в Рязани. Instagram-обзор

В субботу, 18 мая, во всем мире прошла ежегодная акция «Ночь музеев». Рязанские музеи в этот день открыли двери для жителей и гостей города. Рязанцы посетили Рязанский кремль, художественный музей имени Пожалостина, Музей истории молодёжного движения и другие культурные места города. Впечатлениями жители поделились в своих Instagram-аккантах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Голобородько Леонид (@goloborodkoleonid) 18 Май 2019 в 10:55 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoriya🌷 (@wiki__99) 18 Май 2019 в 1:54 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аня Климкина (@aklimkina1409) 18 Май 2019 в 9:27 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЕЛЕНА ФРОЛОВА (@elenafrolova_art) 18 Май 2019 в 3:05 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рязанский кремль (@ryazankreml) 18 Май 2019 в 11:40 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от anna kolosova (@xom_xoma44) 18 Май 2019 в 11:25 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Korotaev (@iskanderryz) 18 Май 2019 в 1:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга🐾 (@olgaspook) 18 Май 2019 в 12:39 PDT





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Di (@drozhzhinairina) 18 Май 2019 в 12:58 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julie Koneva / Napelenok (@napelenok_) 18 Май 2019 в 12:01 PDT



