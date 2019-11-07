Николай Любимов дал интервью Владимиру Соловьёву

В четверг, 7 ноября, губернатор Рязанской области Николай Любимов дал интервью радиостанции «Вести FM». Глава региона снова пообщался с Владимиром Соловьёвым и Анной Шафран и рассказал о реализации в Рязанской области национальных проектов, развития экономики, привлечения инвестиций, укрепления первичного звена системы здравоохранения, достижений высокотехнологичной медицины, региональных инициатив, направленных на решение актуальных проблем.

Любимов отметил, что в Рязанской области отмечается рост показателей в фармацевтической, мебельной промышленности, металлообработке, в сельском хозяйстве. Привлечь инвесторов в регион позволяет создание перспективных промплощадок с подготовленной инфраструктурой.

Особую гордость, по словам Любимова, вызывает медицина.

– Всего за полтора года наши медики смогли выйти на высший уровень развития, создать службу трансплантации органов. У нас начали делать сложнейшие операции по пересадке почек, печени, готовятся к выполнению таких же операций на легких. В Рязань начали возвращаться специалисты из московских клиник, те, кто уехал до этого из региона, – рассказал губернатор.

В ходе интервью речь зашла о тестировании детей и молодёжи на наркотики – пилотном проекте, который будет внедрён в Рязанской области. Николай Любимов заявил, что это позволит помочь многим попавшим в зависимость.

– Эта проблема есть по всей стране, и с ней надо бороться, лечить людей, которые употребляют наркотики, – сказал губернатор.

В завершение беседы Николай Любимов пригласил всех слушателей радио «Вести FM» в Рязань, которая в этом году стала Новогодней столицей в России. Николай Любимов отметил, что для региона это дополнительный стимул для развития туристического потенциала, усиления работы по благоустройству областного центра, реализации интересных, креативных идей.

Полная версия интервью Губернатора Рязанской области Николая Любимова здесь.