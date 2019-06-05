Николай Любимов: Уникальные природные богатства Рязанского края известны по всей нашей стране

Уважаемые жители Рязанской области! Поздравляю вас с Днём эколога!

Уникальные природные богатства Рязанского края известны по всей нашей стране. Сохранить и приумножить их для будущих поколений – одна из самых важных задач сегодня. В регионе проводится большая работа по сбережению биоразнообразия, рациональному использованию ресурсов, улучшению экологии. Убежден, что профильный Национальный проект позволит сделать ее еще более эффективной.

Рязанским специалистам успешно помогают волонтеры-экологи. Это люди с твердой гражданской позицией, которые по зову сердца стремятся к полезным делам. Благодарю всех, кому не безразлична судьба родного края, за вклад в защиту окружающей среды. Надеюсь, что и в дальнейшем вы будете активно участвовать в проектах по сохранению природных объектов, восстановлению лесов, приведению в порядок береговых линий и многих других. Люди, объединенные общей целью, всегда добиваются самых высоких результатов!

Желаю вам удачи во всех начинаниях, неиссякаемой энергии, энтузиазма, крепкого здоровья и благополучия!