Николай Любимов сделал прививку от гриппа

В среду, 2 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в кампании по вакцинации. Глава региона сделал прививку от гриппа с использованием уникальной вакцины «Ультрикс Квадри». Её разработала рязанская компания «Форт».

– Стараюсь всегда прививаться сам, и семья тоже в этом поддерживает – участвует в кампании по вакцинации. Тем более, что сейчас наш завод «Форт» выпускает четырёхвалентные вакцины мирового уровня, – отметил Николай Любимов.

Кампания по вакцинации стартовала в Рязанской области в конце августа. Всего в 2019 году в рамках Национального календаря профилактических прививок запланировано привить против гриппа 558 тыс. чел., что составляет 50 % населения региона. Это на 88 тыс. чел. (на 19%) больше по сравнению с 2018 годом. В настоящее время привито 226 792 человек.