На главную Рязань Общество Николай Любимов сделал прививку от гриппа
РязаньОбществоОрганы властиПравительство

Николай Любимов сделал прививку от гриппа

В среду, 2 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в кампании по вакцинации. Глава региона сделал прививку от гриппа с использованием уникальной вакцины «Ультрикс Квадри». Её разработала рязанская компания «Форт».

– Стараюсь всегда прививаться сам, и семья тоже в этом поддерживает – участвует в кампании по вакцинации. Тем более, что сейчас наш завод «Форт» выпускает четырёхвалентные вакцины мирового уровня, – отметил Николай Любимов.

Кампания по вакцинации стартовала в Рязанской области в конце августа. Всего в 2019 году в рамках Национального календаря профилактических прививок запланировано привить против гриппа 558 тыс. чел., что составляет 50 % населения региона. Это на 88 тыс. чел. (на 19%) больше по сравнению с 2018 годом. В настоящее время привито 226 792 человек.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Николай Любимов о ситуации в поликлинике №14: «Это моё последнее предупреждение»

В Рязани завершается ремонт дорог

В Семено-Оленинской школе отремонтируют спортзал