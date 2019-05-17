Николай Любимов: Решение демографических проблем тесно связано с борьбой с бедностью

В четверг, 16 мая в Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялось заседание дискуссионного клуба «Коловрат» на тему «Демография региона: найдём вместе резервы роста!». На мероприятии выступил губернатор Николай Любимов, региональные министры и представители общественных организаций.

На одного трудоспособного – один нетрудоспособный

На заседании были озвучены данные статистики. Смертность в регионе превышает рождаемость. За последние десять лет население региона сократилось на 4,1%, по прогнозам Росстата до 2036 года убыль населения будет продолжаться. Рязанская область – стареющий регион, более 18% населения старше 65 лет, средний возраст жителя – 42,6 года. Население области на два года старше, чем в целом по стране.

Министр труда и социальной защиты Валерий Емец сообщил, что граждане трудоспособного возраста составляют одну треть, по этому показателю Рязанская область занимает второе место после Тульской.

– После проведения пенсионной реформы печальная статистика улучшилась, – отметил министр.

Для поддержки предпенсионеров в регионе организовано их обучение в целях профессиональной переподготовки: каждый год его могут пройти 385 человек.

По данным Емеца, после 2014 года рождаемость в регионе упала на 18%. Сейчас в области проживает более 11 тысяч многодетных семей.

12% населения Рязанской области имеют инвалидность, а это 3 место среди регионов России. Инвалиды получают социальную поддержку, направленную на повышение качества жизни, отметил Емец.

– На одного трудоспособного в регионе приходится один нетрудоспособный, – сообщил заместитель директора Рязанского геронтологического центра Алексей Кованов. – Пожилые люди нуждаются в помощи, высокая нагрузка по уходу на родственников также отражается на рождаемости. Люди выбирают, сколько детей им рожать или не рожать вообще, в зависимости от того, с чем они могут справиться.

Кованов назвал Рязанскую область флагманом по внедрению современной системы ухода за пожилыми людьми. Все одинокие пожилые люди, которые нуждаются в помощи, получают социальный уход.

Министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий, отметив существенное снижение смертности от болезней системы кровообращения и онкологии, также сделал акцент на снижении рождаемости.

– За этот год родилось на 2 тысячи детей меньше, мы можем закрывать один роддом, – сообщил Прилуцкий.

На рождаемости сказывается высокая смертность мужчин трудоспособного возраста, плохое здоровье родителей, связанное с образом жизни, экологией. 18% детей не доживают до 18 лет из-за внешних причин, включая различные травмы.

Министр здравоохранения выразил убеждение, что для повышения рождаемости надо продолжать работу по снижению количества абортов, развивать систему ЭКО и, главное, пропагандировать здоровый образ жизни.

Психология однодетности

Многие участники дискуссии высказывали мнение о том, что необходимо изменить психологию «однодетности», повысить авторитет семьи, многодетности. Николай Любимов отметил, что люди не хотят иметь много детей, и «эту психологию мы ещё не переломили».

Руководитель Союза многодетных семей Татьяна Кулаева сообщила, что все мы живём в обществе потребления, и это отрицательно сказывается на рождаемости. Она также считает, что нынешняя информационная политика не способствует укреплению семьи. Кулаева особо подчеркнула, что «нормальная женщина всегда хочет иметь детей», и для того чтобы это её желание поддержать, необходимо сотрудничество государства, образовательных учреждений с церковью.

Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука, признав себя как монаха «дезертиром» в плане деторождения, всё же высказался на эту тему и тоже сделал акцент на психологии и ценностях. Он предположил, что с нашими мужчинами что-то, видимо, не так, если рождаемость такая низкая. Игумен также привёл в пример китайских студентов, с которыми он общается в РГУ, как пример готовых к деторождению. Они проводят свои студенческие годы в целомудрии, не из-за религиозных убеждений, а в силу приверженности коммунистической идеологии, у них в стране цензурирован интернет, и это даёт свои положительные результаты, сказал игумен Лука.

Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, указав, что, по данным опросов, на первом месте в числе причин нежелания рожать, стоят материальные условия и отсутствие жилья, также сделала акцент на семейные ценности, которые надо прививать населению. Она призвала родителей больше времени проводить с семьёй и рассказала о многочисленных семейных мероприятиях, которые проводятся в регионе.

Новые возможности для семьи

Николай Любимов отметил, что тема демографии, в частности, поддержка семей с детьми, является одной из самых важных для страны и региона. Губернатор перечислил основные меры по стимулированию рождаемости, которые уже приняты: материнский капитал, в том числе региональный, пособия многодетным семьям, строительство новых детских садов и т. д. Однако снижение демографических показателей предполагает принятие новых мер, считает глава региона.

– Чем больше детей, тем беднее семья, – признал Любимов. – Решение демографических проблем тесно связано с борьбой с бедностью. Необходимо дать людям возможность заработать, получить жильё по социальному найму. Многие регионы, и мы в том числе, рассматриваем возможность развития института нянь, который частично будет компенсировать сегодня нехватку мест в яслях государственных учреждений дошкольного образования. Планируем представить это предложение президенту РФ.

Идею создания федеральной программы, в рамках которой будет предусмотрено предоставление многодетным семьям социального жилья, поддержала депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова. Она также назвала социальную политику, которую проводит сегодня государство, очень эффективной.

Директор фонда «ПроДетство» Инна Сучкова призвала разработать систему поддержки семей с двумя детьми – они тоже часто в ней нуждаются. В частности, у них должна быть возможность водить детей в один детский сад и в одну смену в школе – сейчас такой возможности часто нет.