Николай Любимов провёл кустовое совещание по реализации нацпроектов в городе Сасово

Во вторник, 4 июня, в городе Сасово губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл кустовое совещание по реализации нацпроектов. Формат выездных совещаний в муниципальных центрах региона уже успел зарекомендовать себя.

– В совместном диалоге мы обсуждаем общие задачи и вопросы, касающиеся конкретных муниципальных образований, – сказал Николай Любимов.

Вопросы коснулись реализации национальных проектов на территории Ермишинского, Кадомского, Пителинского, Сасовского, Чучковского, Шацкого и Шиловского районов.

Глава региона подчеркнул, что на реализацию национальных проектов из федерального бюджета выделено 38 млрд рублей.