Николай Любимов провёл кустовое совещание по реализации нацпроектов в городе Сасово

Во вторник, 4 июня, в городе Сасово губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл кустовое совещание по реализации нацпроектов. Формат выездных совещаний в муниципальных центрах региона уже успел зарекомендовать себя.
– В совместном диалоге мы обсуждаем общие задачи и вопросы, касающиеся конкретных муниципальных образований, – сказал Николай Любимов.
Вопросы коснулись реализации национальных проектов на территории Ермишинского, Кадомского, Пителинского, Сасовского, Чучковского, Шацкого и Шиловского районов.
Глава региона подчеркнул, что на реализацию национальных проектов из федерального бюджета выделено 38 млрд рублей.
– В целом за шесть лет на достижение целей, обозначенных главой государства, будет направлено 52 миллиарда. Национальные проекты – это живые деньги, которые мы должны максимально эффективно использовать на благо Рязанской области, – сказал губернатор.