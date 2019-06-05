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Общество Рязань 5 июня 2019 10:41 | Просмотров:

Николай Любимов провёл кустовое совещание по реализации нацпроектов в городе Сасово

Во вторник, 4 июня, в городе Сасово губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл кустовое совещание по реализации нацпроектов. Формат выездных совещаний в муниципальных центрах региона уже успел зарекомендовать себя.

– В совместном диалоге мы обсуждаем общие задачи и вопросы, касающиеся конкретных муниципальных образований, – сказал Николай Любимов.

Вопросы коснулись реализации национальных проектов на территории Ермишинского, Кадомского, Пителинского, Сасовского, Чучковского, Шацкого и Шиловского районов.

Глава региона подчеркнул, что на реализацию национальных проектов из федерального бюджета выделено 38 млрд рублей.

– В целом за шесть лет на достижение целей, обозначенных главой государства, будет направлено 52 миллиарда. Национальные проекты – это живые деньги, которые мы должны максимально эффективно использовать на благо Рязанской области, – сказал губернатор.

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