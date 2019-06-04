Во вторник, 4 июня, губернатор Рязанской области Николай Любимов проверил ход строительства обходной дороги города Сасово. Участок позволит обеспечить обход транзитного транспорта с улиц дорожной сети муниципального центра и улучшить экологическую обстановку населённого пункта.

На строительство участка дороги длинной 3 870 метров выделено 466 млн рублей. Помимо автомобильной дороги на участке появится мост через реку Сасовку протяженностью 43 метра и переход через железную дорогу протяжённостью 133 метра. Участок дороги должны сдать к июню 2020 года.

Отметим, что необходимость создать новый обход связана с большой проходимостью участка дороги. Ежедневно здесь проезжают до 6,5 тысяч транзитных автомобилей в сутки от федеральной трассы М-5 «Урал».

– Очень важный проект, хорошо, что удалось это сделать. Нам очень помогло Правительство РФ и Министерство транспорта РФ. Надеюсь, что жители будут довольны. Мы рассчитываем на опережающие сроки окончания работ и дальнейшую реализацию дорожных программ, – сказал Николай Любимов.

На сегодняшний день на участке автодороги на практически полностью завершены подготовительные работы (на 80%), отсыпка земляного полотна (на 73%). Ведутся работы по устройству дорожной одежды (около 10%).