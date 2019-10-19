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Николай Любимов проведет пресс-конференцию в ИТАР–ТАСС

Пресс-конференция состоится 23 октября в 15.00. Она будет посвящена Первому Международному фортепианному конкурсу русской музыки, который пройдет в Рязанской области с 30 ноября по 8 декабря. 

На вопросы журналистов также ответят: руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова; художественный руководитель и автор концепции, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, заслуженный артист России, художественный руководитель многих международных культурных проектов Юрий Богданов; председатель жюри, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, народный артист России Владимир Овчинников; народный артист России Николай Луганский.

Пресс-конференция состоится по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, дом 2. Вход только для представителей СМИ по предварительной аккредитации при наличии паспорта или редакционного удостоверения. Справки и аккредитация: 8 (4912) 29-05-40; [email protected] 

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