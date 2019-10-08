Николай Любимов предложил районам возродить Торговый городок

Торговый городок в Рязани нужно сохранить и возродить. Об этом губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил во вторник, 8 октября, в ходе заседания правительства Рязанской области. Любимов назвал Торговый городок не только объектом культурного наследия, но и частью истории региона.

– В прошлом году мы начали приводить в порядок территорию этого объекта, непосредственно государственные служащие. Жители увидели, что к этому знаковому месту и Правительство Рязанской области, и администрация города не равнодушны, – сказал Николай Любимов.

Глава региона сообщил, что планируется восстановить оригинальный исторический облик Торгового городка, его первоначальный вид.

– Мы сейчас заканчиваем разработку всех необходимых документов по охранным зонам, которые должны быть там обязательно сформированы. И у меня такое предложение ко всем районам – принять участие в восстановлении Торгового городка, и провести эту серьёзную работу в течение 2020 года, – заявил губернатор.

Любимов предложил задействовать не бюджетные муниципальные ресурсы, а спонсорские средства действующих организаций и предприятий.

– Думаю, каждый будет горд тем, что принимал участие в возрождении объекта. Я говорю не только о деньгах, но и о материалах, рабочей силе. Приблизительные подсчёты сделаны, это небольшие затраты, поэтому будет посильно абсолютно всем, – сказал Губернатор. – Нам важен результат. Мы должны показать, что Рязанская область и ее нынешние жители не хуже своих предшественников.

Курировать этот проект поручено вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову.