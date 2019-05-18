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Общество Рязань 18 мая 2019 12:45 | Просмотров:

Николай Любимов поздравил рязанцев с Международным днем музеев

В субботу, 18 мая, во всём отмечается Международный день музеев. Праздничная дата отмечается с 1977 года. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с праздником.

– Уважаемые музейные работники Рязанской области! Примите самые теплые поздравления с Международным днем музеев!

Мы гордимся нашими музеями, созданными многими поколениями истинных хранителей истории. Их уникальные коллекции бесценны.

Сегодня музейное сообщество региона объединяет более 700 сотрудников, чей подвижнический труд служит сохранению богатейшего историко-культурного наследия Рязанского края, памяти о выдающихся земляках, уникальных образцов народного творчества. Они сегодня ведут большую работу по созданию и продвижению выставочных проектов, вносят значительный вклад в научно-просветительскую деятельность, патриотическое воспитание молодого поколения, повышение туристической привлекательности Рязанской области.

Благодарю музейных работников за профессионализм, активное стремление внедрять современные формы работы, интересные интерактивные программы. Желаю всем дальнейших творческих успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

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