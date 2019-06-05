Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём социального работника

Во вторник, 4 июня, на праздничном концерте в честь Дня социального работника собравшихся поздравил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

– Во все времена были люди, которые нуждаются в особой заботе со стороны государства. Еще более трёхсот лет назад Петром Первым был издан указ, положивший начало созданию системы социальной защиты, – сказал губернатор. – На протяжении веков в эту профессию шли люди особого душевного склада. Отзывчивость, терпение, сострадание – вот качества, которые отличают социального работника. В регионе разработан и реализуется целый комплекс мер государственной поддержки социально незащищенных граждан из числа молодежи и людей старшего возраста. Но только благодаря вам и вашим чутким сердцам, эта помощь становится по-настоящему эффективной. Участие в судьбах тысяч рязанцев и неравнодушие, с которым вы выполняете свою работу, укрепляет в них веру в добро и справедливость.