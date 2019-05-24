Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём славянской письменности и культуры

В пятницу, 24 мая, россияне отмечают День славянской письменности и культуры. В этом году торжественная дата отмечается в 33-ий раз. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с праздником.

– Уважаемые жители Рязанской области! Поздравляю вас с Днем славянской письменности и культуры!

Этот праздник связан с именами великих просветителей Кирилла и Мефодия – создателей первой славянской азбуки, ставшей основой для развития грамотности и культуры, объединения народов в нашем Отечестве.

В Рязанской области живут самые разные национальности. Великое достояние – русский язык помогает нам понимать друг друга, обмениваться знаниями, развивать общее культурное пространство, а главное – дружить, вместе трудиться на благо региона и двигаться вперед.

День славянской письменности и культуры очень важен для патриотического воспитания молодежи, он помогает привлечь внимание современного поколения к изучению истории своей страны, подчеркнуть необходимость бережного и уважительного отношения к родному языку, традициям и обычаям народов.

Желаю всем жителям региона крепкого здоровья, взаимопонимания, мира и добра, успехов во имя процветания Рязанского края и нашей Великой России!