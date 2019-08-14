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Николай Любимов посетил историко-культурный комплекс Шиловского района

Во вторник, 13 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил музейный историко-культурный комплекс Шиловского района. Осенью 2019 года комплекс будет отмечать 45-летие деятельности.

Археологическое собрание учреждения является крупнейшим среди районных музеев Рязанской области. Здесь находятся уникальные экспонаты, обнаруженные на территории Шиловского района, предметы быта, оружие и многие другие редкие вещи. Фонды музея насчитывают около 10 тысяч экспонатов. Здесь регулярно проводятся экскурсии, лекции, интерактивно-анимационные программы по различной тематике. Только в 2019 году комплекс посетило свыше пяти тысяч человек, сообщает сайт регионального правительства.

– Музей действительно замечательный, он не районного даже масштаба, а намного больше. В стране такие районные музеи можно по пальцам пересчитать. И экспозиция впечатляет, и высокий профессионализм, – сказал Николай Любимов.

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