Николай Любимов пообщался с рязанцами-кадетами Московского суворовского военного училища

В среду, 6 ноября, губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с рязанцами, поступившими на первый курс Московского суворовского военного училища. В этом году в ряды кадетов пополнили рязанцы Матвей Дворцов, Николай Рудый и Савелий Симкин.

Николай Любимов пожелал ребятам отличной учёбы.

– Возможно, именно вам представится честь принять участие в Параде на Красной площади. Рязань подвести нельзя, это родина более чем трёхсот Героев Советского Союза и России. Уверен, что у вас всё получится. Главное, не теряйте задора и самодисциплины, – сказал губернатор.

Ребята рассказали главе региона об учёбе в училище и поделились дальнейшими планами на жизнь. Все признались, что мечтают связать свою судьбу с военной службой.