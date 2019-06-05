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Общество Рязань 5 июня 2019 10:09 | Просмотров:

Николай Любимов пообещал исполнить мечту полуфиналистки музыкального проекта «Ты супер!»

Во вторник, 4 июня, губернатор Рязанской области Николай Любимов пообщался с полуфиналистки музыкального проекта «Ты супер!» во время рабочей поездки в Сасовский район. Валерия Шилкина исполнила для главы региона песню «Ты неси меня река».

Валерия Шилкина занимается народным пением и является солисткой образцового ансамбля «Субботея». Она занимается под руководством Натальи Башмановой

Глава региона поздравил девушку с успешным выступлением на конкурсе.

– Здорово, когда о Рязанской области узнают благодаря культурным достижениям, когда видят, что в регионе есть замечательные молодые талантливые ребята, – сказал Николай Любимов.

Он поинтересовался у девушки о её желаниях. Валерия с рассказала, что мечтает о холодильнике.

– У нас дома есть сад, в нём много ягод, – объяснила Валерия.

Главу региона просьба удивила, но желание девушки он пообещал исполнить.

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