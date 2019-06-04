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Общество Рязань 4 июня 2019 22:28 | Просмотров:

Николай Любимов осмотрел обновлённую школу в городе Сасово

Во вторник, 4 июня, в рамках рабочей поездки в Сасово губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил обновлённую среднюю школу №106. Учебные корпуса были расположены в двух корпусах общей площадью более 3 600 квадратных метров.

На капитальный ремонт школы, которой в этом году исполняется 105 лет, из резервного фонда президента РФ выделено 33 455 000 рублей. Эти средства реализовали на ремонт основного и здания начальной школы.

Глава региона осмотрел учебные кабинеты и спортивный зал, а также пообщался с педагогами и учениками.

– После ремонта школа приобрела совсем другой вид. Мы благодарны Президенту РФ за поддержку, благодаря которой прежнее здание удалось сделать современным и комфортным. Теперь и детям здесь нравится учиться, и педагогам преподавать, – сказал Николай Любимов.

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