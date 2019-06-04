Николай Любимов осмотрел обновлённую школу в городе Сасово

Во вторник, 4 июня, в рамках рабочей поездки в Сасово губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил обновлённую среднюю школу №106. Учебные корпуса были расположены в двух корпусах общей площадью более 3 600 квадратных метров.
На капитальный ремонт школы, которой в этом году исполняется 105 лет, из резервного фонда президента РФ выделено 33 455 000 рублей. Эти средства реализовали на ремонт основного и здания начальной школы.
Глава региона осмотрел учебные кабинеты и спортивный зал, а также пообщался с педагогами и учениками.
– После ремонта школа приобрела совсем другой вид. Мы благодарны Президенту РФ за поддержку, благодаря которой прежнее здание удалось сделать современным и комфортным. Теперь и детям здесь нравится учиться, и педагогам преподавать, – сказал Николай Любимов.