Николай Любимов осмотрел обновлённую школу в городе Сасово

Во вторник, 4 июня, в рамках рабочей поездки в Сасово губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил обновлённую среднюю школу №106. Учебные корпуса были расположены в двух корпусах общей площадью более 3 600 квадратных метров.

На капитальный ремонт школы, которой в этом году исполняется 105 лет, из резервного фонда президента РФ выделено 33 455 000 рублей. Эти средства реализовали на ремонт основного и здания начальной школы.

Глава региона осмотрел учебные кабинеты и спортивный зал, а также пообщался с педагогами и учениками.