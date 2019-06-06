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Общество Рязань 6 июня 2019 07:41 | Просмотров:

Нигериец, приехавший на Чемпионат мира по футболу, почти год нелегально жил в Рязани




Гражданин Нигерии, приехавший в прошлом году в Россию на Чемпионат мира по футболу, решил остаться в стране и почти год нелегально жил в Рязани. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «SM-News».

Приехать в Рязань 44-летнему мужчине предложили его земляки. Он жил на съёмных квартирах и зарабатывал на парикмахерских услугах, которые оказывал своим землякам. Кроме того, деньги на жизнь ему присылала супруга, которая сейчас находится в Англии.

В итоге иностранца-нелегала задержали правоохранители. Сейчас нигериец находится в центре временного содержания иностранцев в Рязани. Полицейским он заявил, что просто не знал о необходимости покинуть Россию по окончанию Чемпионата мира.

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