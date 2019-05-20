Неожиданные факты: учёные обнародовали список природных антидепрессантов!

Наконец-то можно отказаться от «веселящих пилюль»! Мировая наука рассказала секрет сохранения бодрости духа естественным образом.

Учёные из Европейского университета здоровья нации опубликовали список природных антидепрессантов. В тройку лидеров вошли чай матэ, чеснок и пальмовое масло. И вот почему.

Чай матэ известен своими тонизирующими свойствами с давних времен. Не зря индейцы Латинской Америки так настойчиво его сажают, собирают и потребляют ежедневно и постоянно. Для сравнения в качественном матэ содержание кофеина варьируется в пределах от 0,5 до 1,2% , в плодах кофе – 1,0 – 2,7% , а в листьях китайского чая – 1,7 — 4,2%. Но матэ при этом отличается тем, что обладает «направленным» тонизирующим действием. Однако принимать его следует с осторожностью. И существуют противопоказания, о которых индивидуально лучше объяснит врач.

Чеснок – излюбленное средство советских бабушек от всех болезней. И не зря! Оказывается, при потреблении чеснока улучшается кровообращение, в нем содержится огромное количество полезных микроэлементов, таких как витамины А, С, Е, В1, В2, В9, РР, калий, кальций, железо, натрий, фосфор, магний, медь, марганец, йод, хром, бор, которые необходимы для образования основных нейротрансмиттеров. Единственный минус чеснока известен всем: неприятный запах. Есть или не есть – выбор за вами.

А вот пальмовое масло можно добавлять в салат или готовить на нем горячие блюда. Его польза обусловлена тем, что пальмовое масло богато витаминоподобным веществом коэнзима Q10, которое является возбудителем серотонина в организме человека. А значит, что потребление масла естественным образом способствует профилактике депрессии.

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