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Общество Рязань 19 мая 2019 13:22 | Просмотров:

Неизвестный портрет Эраста Гарина показали рязанцам на «ночи музеев»

Неизвестный портрет Эраста Гарина показали рязанцам на «ночи музеев»

В субботу, 18 мая, в Рязани проводилась «ночь музеев». Вечером вход во все музейные комплексы был свободным. А сотрудники культурных центров приготовили приятные сюрпризы для рязанцев.

Так, Рязанский художественный музей показал уникальную картину, написанную народным художником Альбертом Папикяном. На полотне изображен портрет известного актера Эраста Гарина, который был рязанцем. Напомним, что артист стал звездой на территории всего Советского Союза после роли в кинематографической сказке «Золушка».

Однако эксклюзивный и неизвестный до этого портрет создан в то время, когда Эраст Гарин выступал в роли короля при съемке картины «Обыкновенное чудо» в 1963 году. Отмечается, что сам Гарин просил передать уникальный портрет Рязанскому художественному музею.

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