Названа средняя зарплата провизора в Рязани







Средняя зарплата провизоров в Рязани составляет 35 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса по поиску работы Superjob.

Сотрудники сервиса провели мониторинг зарплат в 70 крупных городах России, среди которых оказалась и Рязань.

Больше всего – 60 тысяч рублей – зарабатывают провизоры в Москве. В Санкт-Петербурге зарплата составляет 49 тысяч рублей.

В соседних с Рязанью крупных городах ситуация следующая: Тула – 35 тысяч, Владимир – 33 тысячи, Липецк и Тамбов – 30 тысяч рублей.