Назначен начальник главного управления ветеринарии Рязанской области

Во вторник, 13 августа, губернатор Николай Любимов провёл заседание правительства Рязанской области.

В работе приняли участие федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Валерий Савин, председатель областной Думы Аркадий Фомин, депутаты регионального законодательного собрания, руководители территориальных органов федеральных органов власти, министерств и ведомств, главы администраций муниципальных образований (в режиме видеоконференцсвязи).

Глава региона представил участникам заседания Людмилу Гаврикову, назначенную на должность начальника главного управления ветеринарии Рязанской области. Николай Любимов вручил ей служебное удостоверение и пожелал успехов в работе.