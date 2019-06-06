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Общество Рязань 6 июня 2019 13:45 | Просмотров:

Наталья Гришина поздравила рязанцев с Днём русского языка

В четверг, 6 июня, отмечается всероссийский праздник – День русского языка. Именно в этот День в 1799 году родился Александр Сергеевич Пушкин.

Сегодня участники со всей России принимают участие в акции «Пушкинский диктант». В Рязани основной площадкой мероприятия стала Рязанская областная библиотека имени М. Горького. Её директор, Наталья Гришина, поздравила рязанцев с праздничной датой.

– Поздравляю всех нас с большим национальным днём – Днём русского языка, с Днём Пушкинской поэзии. В этом году мы отмечаем 220-летний юбилей со дня рождения нашего любимого поэта, солнца русской поэзии, Александра Сергеевича Пушкина.

Я поздравляю все нас с тем, что у нас есть Пушкин. Что Пушкин – наше все. С него начался наш русский литературный язык. Написанные Пушкиным почти 200 лет тому назад произведения сегодня нами читаются, понимаются, учатся наизусть.

Я поздравляю нас с тем, что мы владеем прекрасным русским словом. Это наше главное национальное достояние. Мы все думаем на русском языке, общаемся на русском языке, читаем великую литературу на русском языке, и это объединяет нацию, наш русский народ, русский мир.

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