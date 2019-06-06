Наталья Гришина поздравила рязанцев с Днём русского языка

В четверг, 6 июня, отмечается всероссийский праздник – День русского языка. Именно в этот День в 1799 году родился Александр Сергеевич Пушкин.

Сегодня участники со всей России принимают участие в акции «Пушкинский диктант». В Рязани основной площадкой мероприятия стала Рязанская областная библиотека имени М. Горького. Её директор, Наталья Гришина, поздравила рязанцев с праздничной датой.