Настоящая строительная магия в действии!

Смотрим уникальные кадры в жилом комплексе «Мичурин»!

«Мичурин» – новый амбициозный проект группы компаний «ЕДИНСТВО» – жилой комплекс бизнес-класса в центре Рязани!

«Многоквартирный жилой комплекс, расположенный на площади Мичурина, в самом сердце города олицетворяет совсем другой стиль жизни! Рядом с вашим новым домом находится всё, что нужно: кафе и рестораны, крупные концертные залы и музеи. Будьте готовы к тому, что ваша жизнь изменится к лучшему!

Подробности по телефону (4912) 900-700 и на сайте michurin62.ru

Оставьте свои контакты и получите больше информации.