Настоящая строительная магия в действии!

Смотрим уникальные кадры в жилом комплексе «Мичурин»!
«Мичурин» – новый амбициозный проект группы компаний «ЕДИНСТВО» – жилой комплекс бизнес-класса в центре Рязани!
«Многоквартирный жилой комплекс, расположенный на площади Мичурина, в самом сердце города олицетворяет совсем другой стиль жизни! Рядом с вашим новым домом находится всё, что нужно: кафе и рестораны, крупные концертные залы и музеи. Будьте готовы к тому, что ваша жизнь изменится к лучшему!
Подробности по телефону (4912) 900-700 и на сайте michurin62.ru
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Застройщик: ООО «Деловой Союз» Подрядчик: ООО «Прага-М». Разрешение на строительство: № 62- 29-100- 2018 от 03 мая 2018 года. Проектная декларация опубликована на сайте: наш.дом.рф. Строительный адрес: г. Рязань, ул. Введенская д. 115