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Общество Рязань 3 июня 2019 14:26 | Просмотров:

На ярмарке выходного дня в Рязани было продано 7 т хлеба

В Рязанской области проводятся еженедельные ярмарки выходного дня. В субботу, 1 июня, торговлю осуществляли 208 производителей на 320 местах.

Как сообщает сайт регионального правительства, за день было продано 8,5 т мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 15 т молока и молочных продуктов, 7 т хлеба и хлебобулочных изделий, 0,3 т живой рыбы, 0,3 т меда и продуктов пчеловодства, 3,4 т картофеля, 2,7 т овощей, 0,58 т яблок. Традиционно на ярмарках представлен большой выбор саженцев плодовых кустарников и деревьев, рассады овощных культур и цветов.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу, 8 июня, на следующих площадках: Театральной площади, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».

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