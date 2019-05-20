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Общество Рязань 20 мая 2019 15:08 | Просмотров:

На высокотехнологичную медпомощь из бюджета Рязанской области дополнительно направят 30 миллионов рублей

30 миллионов рублей дополнительно будет выделено из средств областного бюджета на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает Минздрав Рязанской области.

Высокотехнологичную медпомощь получат более 200 рязанцев по профилям травматология/ортопедия, нейрохирургия, онкология, офтальмология. Помощь будет оказана в областной клинической больнице, областном клиническом онкодиспансере и областной клинической больнице им. Н. А. Семашко.

В 2018 году высокотехнологичную помощь получили 9,1 тысяч рязанцев. Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи, оказанной пациентам Рязанской области, с 2013 года выросли в три раза.

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