В июне в Рязани будет проводиться ремонт газопровода в районе улицы Новосёлов. Из-за этого на два дня в жилых домах на восьми улицах Рязани отключат газ. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

С 6:0019 июня до 22:00 20 июня без газа придётся обходиться жителям домов, расположенных по следующим адресам:

улица Тимуровцев дома 6, корпус 1, 5 корпус 5, 1, 2, 3, 5, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 5 корпус 3, 6, 8, 9, 9 корпус 1, 9 корпус 2, 9 корпус 3, 10, 11, 11 корпус 1, 12/1;

улица Новосёлов дома 21а, 21 В, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 24 корпус 1, 1/7, 3, 5 корпус 1, 7, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 4, 4 корпус 1, 15 корпус 1, 17, 17 корпус 2, 19, 21;

улица Тимакова дома 18, 18 корпус 1, 20, 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 26, 28, 28 корпус 1, 30, 30 корпус 1, 34, 2, 4, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 8, 8 корпус 1, 10, 12, 12 корпус 1, 14, 16;

улица Зубковой дома 12, 14, 16/36, 16 корпус 1, 16 корпус 3, 17 корпус 2, 17 корпус 3, 18, 18 корпус 1, 18 корпус 2, 18 корпус 3, 18 корпус 4, 18 корпус 5, 18 корпус 6, 19 корпус 3, 1, 2, 2 корпус 2, 66, 6а, 4, 4 корпус 1, 3, 3 корпус 1,3 корпус 2, 4 корпус 2, 106, 5, 5 корпус 1, 6 корпус 1, 6, 10а;

улица Советской Армии дома 11, 13, 15, 17, 17 корпус 1, 19/9, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 21, 2, 2 корпус 1, 4 корпус 1, 6 корпус 1, 8, 10, 12, 14/9, 18, 20, 22, 24, 26, 26 к. 1, 28/7, 1/34, 3, 3 к. 1, 3 к. 2, 3 к. 3, 3 к. 4, 5, 5 к. 1, 5 к. 2, 7, 7 к. 1, 9;

улица Верхняя (все дома);

улица Большая дома 104, 104 корпус 2, 106, 106 корпус 2, 90, 90 корпус 1, 92, 94, 94 корпус 1, 98, 100;

Касимовское шоссе, дома 36, 36 корпус 1, 36 корпус 2, 38, 38 корпус 1, 40, 40 корпус 1, 40 корпус 2, 42, 42 корпус 1, 44, 44 корпус 1.